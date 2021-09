“Inizia a prendere forma ad una settimana di distanza il parterre degli illustri partecipanti al convegno sull’Aeroporto di Frosinone che si terrà giovedì 30 settembre nel Capoluogo ciociaro e nel quale si farà chiarezza sull’importante progetto che sta prendendo sempre più piede grazie all’APARF (Associazione progetto Aeroporto di Roma Frosinone). Sarà presente l’avvocato di Stato e Presidente dell’Enac Pierluigi di Palma, il Dott. Alfredo Pallone Cda Enac, il Presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo, il Presidente dell’Aicalf Matteo Castioni, l’amministratore della TECNO2C Ing Carlo Criscuolo, il Segretario Nazionale Ivan Viglietti ed il Dott. Jacopo Signorile Senior Partner Kpmg.

Confermata anche la presenza i Country Manager delle compagnie aeree Blue Air Mauro Bolla e Air Europa Renato Scafiddi e di diversi politici e rappresentanti istituzionali locali. La presenza dell’avvocato Pompeo insieme a quelle dei Presidenti Aicalf e Federlazio – Associazione Piccole e Medie Imprese del Lazio indicano in concreto l’interesse e l’importante attrattività del nostro territorio e dello stesso progetto di Scalo, da parte di più attori, tra cui le principali compagnie low cost UE.

Le stesse compagnie vedono in Frosinone un polo strategico di crescita e sviluppo ed un centro di addestramento piloti modello Bergamo Orio al Serio. Aeroporto inteso, altresì, come importante hub lavorativo, strettamente correlato alla crescita del tessuto imprenditoriale di tutta la provincia. Durante il convegno verranno, inoltre, dimostrate le progettazioni ufficiali ed i rendering del progetto definitivo dell’infrastruttura. Verranno, inoltre dimostrate e promosse le varie misure ambientali a supporto dell’opera in essere. L’ evento per chi vorrà seguirlo da remoto, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook dell’associazione APARF”. Lo comunica Aeroporto di Roma Frosinone.

