«È ora o mai più: davanti a noi abbiamo un’occasione storica e irripetibile per cambiare definitivamente il volto e il destino della Ciociaria. Non possiamo permetterci esitazioni né passi indietro. Rivolgo un sincero e convinto plauso alla straordinaria attenzione che il Governo, le più alte cariche dello Stato e la Regione Lazio stanno riservando alla nostra terra. Quanto emerso a Fiuggi, nel quadro del prestigioso forum nazionale Nexus, rappresenta uno spartiacque decisivo per il futuro dell’intera provincia di Frosinone». Lo dichiara Gianluca Quadrini, Consigliere Provinciale di Frosinone, Presidente della Commissione Ambiente, Dirigente Regionale di ANCI Lazio e Vice Segretario Nazionale Vicario del partito Evoluzione e Libertà.

«Dalle interviste e dai confronti andati in scena al Palacongressi di Fiuggi è arrivato un segnale politico e istituzionale univoco, che proietta la Ciociaria fuori dall’isolamento e la pone al centro dello sviluppo del Centro Italia – prosegue Quadrini –. Il fatto che il Presidente del Senato Ignazio La Russa abbia voluto rilanciare con autorevolezza la centralità delle progettazioni per la crescita della Ciociaria, affiancandosi all’impegno diretto dei Vicepremier e Ministri Matteo Salvini e Antonio Tajani sul potenziamento infrastrutturale, sulla competitività industriale e sull’attrattività del nostro territorio, dimostra una vicinanza reale alle istanze delle nostre comunità. Decisivo, inoltre, è stato l’intervento del Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Antonio Iannone, che ha centrato con chiarezza il focus sul terzo scalo aeroportuale del Lazio, riconoscendo pubblicamente come Frosinone sia oggi più avanti sul piano procedurale rispetto alle altre ipotesi, e confermando al contempo che è pronto il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la nuova stazione dell’Alta Velocità tra Ferentino e Supino».

«A questo quadro di grande concretezza si aggiunge l’impegno fondamentale del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca – sottolinea ancora Quadrini – che proprio dal palco di Nexus ha definito l’Alta Velocità una priorità assoluta affinché i giovani non siano costretti a lasciare i loro borghi, confermando la disponibilità della Regione a investire almeno 50 milioni di euro per un’opera destinata ad avvicinare Frosinone a Roma in meno di quaranta minuti e a rendere il nostro territorio finalmente competitivo e attrattivo».

«Un ringraziamento particolare e sentito va rivolto all’associazione APARF (Associazione Progetto Aeroporto di Roma-Frosinone) e al suo presidente Tiziano Schiappa – aggiunge Quadrini – per la straordinaria tenacia, la competenza e la lungimiranza con cui da anni portano avanti la progettualità aeroportuale, oggi al centro del dibattito nazionale. È una battaglia di visione e di futuro che ho sempre sostenuto e condiviso fin dal primo momento, schierandomi costantemente al fianco dell’associazione sia nelle sedi amministrative che sul piano politico, anche attraverso il convinto supporto del partito Evoluzione e Libertà, di cui mi onoro di essere Vice Segretario Nazionale Vicario».

«L’integrazione sinergica tra la fermata dell’Alta Velocità e il terzo scalo aeroportuale del Lazio, inserita in una rete che comprende anche la Zona Logistica Semplificata di Frosinone e Latina, l’asse autostradale dell’A1 e i poli industriali e dell’aerospazio – evidenzia infine Quadrini – costituisce un volano decisivo non soltanto per la competitività del comparto produttivo e occupazionale, ma anche per il rilancio del turismo termale, culturale e ambientale di realtà d’eccellenza come Fiuggi e l’intero comprensorio ciociaro».

«In qualità di Presidente della Commissione Ambiente della Provincia di Frosinone e di Dirigente di ANCI Lazio – conclude Gianluca Quadrini – ribadisco che questo percorso di crescita dovrà procedere nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale, della tutela del territorio e attraverso un dialogo costante e costruttivo con i Comuni e gli amministratori locali. Rinnovo il mio plauso al Presidente del Senato Ignazio La Russa, ai Ministri Matteo Salvini e Antonio Tajani, al Sottosegretario Antonio Iannone, al Governatore Francesco Rocca e a tutte le istituzioni coinvolte: oggi abbiamo risorse, basi tecniche e volontà politica. È davvero ora o mai più per restituire alla Ciociaria il ruolo da protagonista che merita».

Redazione Digital