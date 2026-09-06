Aeroporto in Ciociaria, collegamenti diretti e posti di lavoro “Anche all’estero lo vogliono”

“I recenti e prestigiosi riconoscimenti internazionali attribuiti al progetto dell’Aeroporto di Roma-Frosinone rappresentano un motivo di grande orgoglio per tutta la Ciociaria e per l’intero Lazio – ha affermato il consigliere provinciale Gianluca Quadrini – Si tratta della conferma tangibile della bontà e dell’autorevolezza di un percorso incentrato sulla sostenibilità, sull’innovazione e sullo sviluppo infrastrutturale del nostro territorio. Desidero esprimere il mio più sentito plauso e i miei più vivi complimenti al pcollresidente dell’APARF (Associazione Progetto Aeroporto di Roma-Frosinone), Tiziano Schiappa, e a tutti i collaboratori ed esperti che compongono l’associazione. Il premio assegnato da Build Magazine per la migliore iniziativa di sviluppo infrastrutturale aeroportuale sostenibile e la menzione su una testata d’eccellenza globale come Momberger Airport Information certificano la straordinaria qualità del masterplan e la solidità della visione strategica messa in campo. Da sempre sono fermamente e convintamente favorevole alla realizzazione del terzo scalo aeroportuale regionale nella provincia di Frosinone: un’opera strategica per la quale continuo a battermi in ogni sede. Questo progetto è stato sposato appieno anche da Evoluzione e Libertà, partito che è entrato a far parte dell’APARF. Insieme al presidente Mirko Greco e al segretario Giuseppe Basile, stiamo spingendo con forza attraverso tutti i nostri canali istituzionali e politici per sostenere e promuovere questa straordinaria opportunità per la provincia di Frosinone. La creazione di un’infrastruttura di questo livello, concepita fin dall’origine per la transizione ecologica e perfettamente integrata con la rete ferroviaria Roma-Cassino e con la futura Alta Velocità, rappresenta un volano irripetibile per il rilancio economico, occupazionale e turistico del Basso Lazio e di tutta la regione. I riconoscimenti ottenuti dimostrano che la proposta di Frosinone è un modello solido e apprezzato anche a livello internazionale, specialmente nel contesto del Piano Nazionale Aeroporti. Continueremo a lavorare con massima determinazione al fianco dell’APARF affinché questo grande obiettivo si concretizzi quanto prima”.

Redazione Digital