Aeroporto in Ciociaria, 5 milioni di passeggeri voli low cost e collegamenti diretti

“È stata ufficializzata da deernsitalia lo sviluppo del nuovo terminal passeggeri dell’ Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi insieme alla società di progettazione Atelier(s) Alfonso Femia: una commessa da 73 milioni di euro che porterà l’aeroporto ad ospitare 5 milioni di passeggeri l’anno. Il team del progetto, guidato da Deerns, che coinvolgerà anche Planeground, Techproject, Od’A Officina d’architettura, SF engineering, Sun Flower Engineering si occuperà dell’allungamento della pista di decollo fino a 2.200 metri, dell’area di parcheggio e accesso all’aeroporto e della realizzazione di un nuovo terminal di 16 mila metri quadrati con un piano interrato di 3 mila metri quadrati. Il nuovo aeroporto, accoglierà fino a 5 milioni di passeggeri, sarà definito in termini di sostenibilità grazie alla realizzazione di impianti improntati alla riduzione della CO2, stimabile intorno a circa 390 tonnellate/anno e grazie anche all’installazione di pannelli fotovoltaici opportunamente integrati nella struttura modulare di copertura, sormontata da una copertura a falde alternate e variabili nella quale si comporranno pannelli microforati e pannelli opachi rivestiti in ceramica policroma. Particolare attenzione è dedicata al risparmio idrico: l’acqua meteorica sarà opportunamente raccolta e riutilizzata per gli usi non potabili consentiti (irrigazione e risciacquo toilette). La piazza che precede l’ingresso all’edificio è una vera e propria interfaccia tra terminal e territorio, collegata al parcheggio. Solo in parte coperta da un sistema a grandi falde che creerà zona d’ombre per proteggere dal caldo dei mesi estivi, sarà caratterizzata da verde diffuso e specchi d’acqua anch’essi mitiganti del clima. Lo spazio potrà servire da “sollievo” e sfogo, nelle situazioni di affollamento eccessivo. Ulteriori ed importanti sono le innovazioni tecnologiche anche sotto il lato ambientale applicate all’infrastruttura. Con questo scalo aeroportuale, si risolve in modo definitivo la problematica legata allo sviluppo del bacino Campano insieme ad una crescita correlata con l’ Aeroporto Internazionale di Napoli La Regione Campania risolve così dopo molti anni e dopo un importante azione portata avanti insieme ad Enac Roma – Ente Nazionale Aviazione Civile ed al suo presidente avv. Pierluigi Di Palma, i problemi relativi lo sviluppo futuro del traffico aereo della stessa regione, centrando l’obiettivo e rispondendo appieno a quelle che saranno le future necessità del territorio nei prossimi 25 anni. Ora è il momento della regione Lazio, nei prossimi mesi il Comune di Frosinone insieme al nuovo sindaco Riccardo Mastrangeli , affronteranno in modo più approfondito e dettagliato, tutta una serie di incontri e tavoli tecnici da portare avanti, che nell’insieme daranno la possibilità, alla città capoluogo, di poter ospitare il nuovo aeroporto civile del Lazio a supporto del network aeroportuale di Rome Airports. L’iter è ufficialmente iniziato!”. Lo comunica APARF, Associazione Progetto Aeroporto di Roma Frosinone.