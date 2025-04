Aeroporti, Roma Fiumicino tra i migliori al mondo ecco la classifica

Passare il tempo in aeroporto è solitamente una tale seccatura che esiste un’intera tendenza su TikTok dedicata a chi riesce ad attraversare il terminal nel minor tempo possibile. Non è così a Singapore Changi, che è stato appena incoronato come miglior aeroporto del mondo per la tredicesima volta dall’organizzazione di rating del trasporto aereo Skytrax. Il primato di Changi non è frutto del caso. Oltre alla sua efficienza operativa, lo scalo di Singapore conquista per le esperienze uniche che offre: un giardino delle farfalle, una piscina panoramica sul tetto, un intricato labirinto verde e perfino un trampolino sospeso – solo per citarne alcune. A lasciare a bocca aperta è però il Rain Vortex, la cascata indoor più alta del mondo, che con i suoi 40 metri di altezza è diventata simbolo dell’aeroporto. E poi: mentre si attende il proprio volo, è persino possibile provare l’ebbrezza di arrampicarsi su una parete da climbing. Oppure, per i più piccoli, divertirsi nel parco giochi coperto. Il Changi si è aggiudicato anche il riconoscimento per il miglior ristorante aeroportuale e quello con i bagni più puliti. Alle spalle dello scalo di Singapore troviamo l’aeroporto internazionale Hamad di Doha, che nel 2024 era in vetta alla classifica. Il terminal qatariota si è comunque distinto, conquistando i premi per lo shopping aeroportuale più apprezzato al mondo e quello come miglior aeroporto del Medio Oriente. Terzo classificato l’aeroporto di Tokyo Haneda, premiato per la sua impeccabile pulizia e per l’efficienza nei voli nazionali. L’aeroporto di Roma Fiumicino si è piazzato all’ottavo posto nella graduatoria mondiale. Il Leonardo da Vinci ha ricevuto anche il premio come miglior aeroporto al mondo nella categoria 40-50 milioni di passeggeri annui, e le ambite cinque Stelle Skytrax, il massimo punteggio assegnato dall’organizzazione internazionale indipendente. Si tratta di una conferma importante, dopo il primo conferimento di questo riconoscimento avvenuto nel dicembre 2022. corriere.it