Adotta un cane a Ferentino, ecco il gazebo Dacci una zampa

di Fabio Paris

Lo stand predisposto durante la manifestazione di Ferentino è, ove si sono alternate le associazioni LAC, LE ORME ed ENPA ha infatti prodotto i risultati sperati. Sono infatti circa 15 i cani che hanno trovato affidamento grazie all’azione promotrice delle associazioni impegnate. Grande soddisfazione anche da parte del consigliere delegato Federica Mastrangeli. “Come comune di Ferentino ci siamo attivati con le azioni necessarie all’intervento sul territorio per arginare il fenomeno dell’abbandono. La situazione sulla quale siamo andati ad intervenire, in particolare, vedeva circa 30 cani custoditi presso la struttura Allevamento dei Lepini, tutti in più che discrete condizioni, così come verificato in sede di sopralluogo. Di questi, circa 15 saranno oggetto di affidamento. Per tale risultato ringrazio le associazioni intervenute durante l’iniziativa posta in essere lo scorso settembre, a cui aggiungo il ringraziamento per l’importante lavoro svolto dall’associazione KRONOS. Grazie al loro intervento è stato infatti possibile arginare emergenze dal punto di vista del sovraffollamento di siti non censiti presenti sul territorio, nonché garantire le pratiche previste per Legge come ad esempio la microchippatura. A tal fine ricordo l’evento previsto per il 4 novembre prossimo in cui verrà offerta la microchippatura di cani e gatti. Il comune di Ferentino garantirà un’azione di presenza e monitoraggio del territorio. La salute dei nostri amici a quattro zampe è e continuerà ad essere un obiettivo della nostra azione amministrativa. Ringrazio a tal proposito il sindaco Piergianni Fiorletta ed il vice sindaco Andrea Pro per l’appoggio e la collaborazione”.