Acqua Fiuggi, Johnny Depp e Leonardo Di Caprio a sostegno della Fonte Bonifacio VIII

C’erano Leonardo Di Caprio, Johnny Depp e Justin Timberlake, che arrivarono in Italia per assaporare l’Acqua Fiuggi. Quello che sembra l’inizio di una barzelletta, potrebbe diventare in realtà l’incipit di molti resoconti della grande serata organizzata da Leonardo Maria Del Vecchio per lanciare il nuovo corso dell’acqua laziale. Lo scorso giugno, la sua holding Lmdv Capital ha rilevato il 72,5 per cento delle quote della Società Acqua e Terme Fiuggi, con l’obiettivo di trasformare un’acqua nota per le sue proprietà diuretiche in un simbolo di lusso e italianità a livello internazionale. Da qui la decisione di organizzare per il prossimo 28 febbraio un grande evento all’Hangar Bicocca di Milano, a cui è stato invitato un lungo elenco di star internazionali, che saranno animate dalla musica di Rampa e altri dj dell’etichetta tedesca Keinemusik. Se l’operazione di rebranding avesse successo, la Fiuggi potrebbe diventare l’alternativa italiana alla Perrier o all’Evian, spingendo i suoi prezzi verso le vette raggiunte dalle concorrenti francesi.

Redazione Digital