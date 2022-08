Accordo tra Calenda e Renzi, il fiorentino aveva detto “Se perdo lascio la politica”

“Se perdo lascio la politica”. Aveva detto questo Renzi prima del referendum costituzionale tenutosi nel 2016. In questi anni invece non solo il fiorentino non ha lasciato la politica ma si è candidato nel 2018 e alla vigilia delle prossime elezioni molto probabilmente sarà in coalizione con Calenda. Accordo in dirittura di arrivo infatti tra Matteo Renzi e Carlo Calenda in vista del prossimo 25 settembre. Secondo quanto apprende LaPresse, sono in corso i contatti tra il leader di Azione e quello di Italia viva che dovrebbero sancire il nuovo patto centrista che li porterebbe a correre insieme alle politiche. Al lavoro su liste e simboli. Al momento non arrivano conferme ufficiali da parte dei due partiti.