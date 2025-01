Accoltellata nel parcheggio del supermercato, ricoverata d’urgenza

Una donna di 39 anni è stata accoltellata stamattina (lunedì 6 gennaio) a Seriate (Bergamo), nel parcheggio del supermercato Lidl, in via Lombardia. All’origine del fatto, pare ci sia stato un litigio tra la donna, portata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso (massima gravità) e l’uomo che l’ha accoltellata. Dovrebbero essere entrambi stranieri. La donna è stata portata all’ingresso del negozio, tra i clienti spaventati, e le sono state prestate le prime cure. Poi è arrivata l’ambulanza e anche un’auto medica per portare la ferita in ospedale. «È entrata una cliente terrorizzata dicendo di chiamare la polizia, perché un uomo stava aggredendo una donna – racconta una cassiera -, e noi abbiamo chiamato i soccorsi. I clienti l’hanno portata dentro nel supermercato, è stata soccorsa all’ingresso. Sono arrivate le forze dell’ordine e i soccorsi, l’uomo non si fermava, aveva in mano un coltello. I clienti hanno cercato di fermarlo, ma lui andava avanti, ha aggredito anche i clienti che cercavano di intervenire. È stata una bruttissima scena, non si sa mai come intervenire, cosa fare, in questi casi. I clienti hanno provato a fermarlo lanciandogli addosso i sassi delle aiuole. Ma lui non si fermava con il coltello, poi sono riusciti a bloccarlo. La donna urlava, è riuscita a dire che è stato suo marito. È stata una scena terribile, speriamo di non vedere più una cosa così. Speriamo che la donna stia bene: ha perso un sacco di sangue». corriere.it