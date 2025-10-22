Accoltellata al volto, è gravissima in ospedale si cerca l’ex marito

Una donna di 62 anni è stata soccorsa in condizioni gravissime in via Giuseppina Grassini a Bruzzano, nella zona nord di Milano. La vittima avrebbe diverse ferite, molte all’altezza del viso, provocate probabilmente da un coltello. È stata trasportata dal 118 in codice rosso al Niguarda: è in pericolo di vita. Sono stati gli agenti della polizia locale a soccorrerla intorno alle 9.50 di mercoledì 22 ottobre in strada, insanguinata. La vittima però potrebbe essere stata ferita in casa, visto che abita poco lontano e poi scesa in strada a chiedere aiuto. Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione. Gli inquirenti sono al lavoro anche per rintracciare l’ex marito della donna che sarebbe stato visto allontanarsi in scooter dopo l’aggressione. corriere.it