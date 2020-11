Accoltella più volte al collo e uccide la compagna e poi si costituisce recandosi in Questura con le mani ancora sporche di sangue. È accaduto nella notte fra mercoledì e giovedì a Riveredo in Piano, in provincia di Pordenone. La vittima aveva 34 anni, l’omicida 33. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico- Squadra Volante e della Squadra Mobile della Questura si sono recati nell’abitazione dove era accaduto l’omicidio rinvenendo la giovane donna purtroppo priva di vita. Sul posto anche il Pubblico Ministero di turno e all’esito dei primi accertamenti l’uomo è stato arrestato per omicidio volontario pluriaggravato. L’uomo ora si trova negli uffici della questura dove il pubblico Ministero Federico Facchin procederà all’interrogatorio. corriere.it