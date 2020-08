I Carabinieri hanno deferito in stato di libertà per “lesioni personali aggravate” un 26enne del posto, già censito per analogo reato. Il giovane dopo essersi incontrato con il compagno della sua ex fidanzata, per motivi verosimilmente di natura sentimentale, ingaggiava con lo stesso una colluttazione durante la quale lo colpiva con un pugno al volto e gli sferrava una coltellata sotto l’ascella sinistra. Il malcapitato, sottoposto alle cure del caso presso il locale nosocomio, veniva dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Redazione Alatri