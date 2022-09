Abolizione numero chiuso facoltà medicina, ecco la proposta della Lega

“Sono felice che oggi il Partito Democratico si ricordi di sposare una battaglia che io porto avanti già da diversi mesi, con una serie di richieste al Ministero: quella dell’abolizione del numero chiuso alla facoltà di Medicina – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – È veramente una contraddizione! Come è possibile richiamare il personale medico in pensione, chiedere agli specializzandi di andare nei corridoi degli ospedali quando eravamo in emergenza Covid e solo ora abbracciare questa soluzione? Perché non c’hanno pensato prima? Mi sembra soltanto uno spot elettorale, fuori tempo, peraltro!”.

Redazione Digital