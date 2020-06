Spopola in Ciociaria la birra dei monaci. Lavoro di due anni e ricetta antica di secoli per scoprire il sapore della tradizione. Acqua, malto, luppolo e spezie, ecco il primo boccale di bicchiere prodotto a Montecassino.

Il mastro birraio Benoit Boucher arriva dal Canada, stesso nome del santo che nel 500 fondò l’ordine monastico benedettino e l’Abbazia che è stata artefice della storia spirituale, sociale ed economica dell’Europa medievale.

“Le birre artigianali e trappiste vengono prevalentemente dal Belgio e dall’Olanda – ha affermato Daniele Miri, imprenditore – Montecassino che è forse l’Abbazia più famosa al mondo non poteva non avere la sua birra. Per questo abbiamo voluto realizzare questo progetto”.

Il tutto con la benedizione dei monaci che hanno visto riqualificare alcuni terreni dell’Abbazia abbandonati da oltre 20 anni. Iniziativa che contribuisce a rilanciare il territorio e la sua cultura. Prosit.

Redazione Cassino