I Carabinieri, al termine di attività investigativa, questa mattina deferivano in stato di libertà due persone (un 47enne e un 34enne), ritenuti responsabili dei reati di “danneggiamento ed abbandono di rifiuti pericolosi”. I Carabinieri accertavano che i predetti, nel mese di maggio 2020, dopo aver forzato in cancello d’ingresso accedevano ad un fondo privato, di proprietà di terze persone estranee ai fatti, depositando illegalmente, rifiuti speciali pericolosi costituiti da pneumatici, calcinacci derivanti da attività di demolizione, materiale plastico e rottami ferrosi. L’area veniva sottoposta a sequestro in attesa di bonifica.

Redazione Ferentino