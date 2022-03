Abbandonano rifiuti in mezzo alla strada, gravi disagi a Ferentino “Servono le telecamere”

di Fabio Paris

Continuano a sorgere polemiche sul tema dei rifiuti abbandonati nelle periferie di Ferentino. Dopo il susseguirsi delle segnalazioni e delle denunce a mezzo stampa, i giovani rappresentanti dei movimenti, tornano a parlare della grave criticità che affligge il territorio gigliato.

Pierfrancesco Coppotelli

L’ex coordinatore di Forza Italia, Pierfrancesco Coppotelli, chiede un incontro al sindaco per avere delucidazioni sullo stato dell’arte. “Dopo tutti i mesi in cui ci siamo battuti per cercare di risolvere il problema delle discariche abusive, è inammissibile non essere riusciti a migliorare almeno parzialmente la situazione o quantomeno ad avere delle risposte da parte della nostra amministrazione. Ho chiesto diverse volte all’ex assessore all’ambiente di trovare una soluzione definitiva a questo scempio, che sta distruggendo le nostre campagne e che, soprattutto, mette in difficoltà tante attività lavorative che si trovano dislocate nella periferia. Le soluzioni proposte sono sempre quelle che portiamo avanti da anni, ovvero la messa in opera di un sistema efficiente di telecamere a circuito chiuso nelle zone più interessate dagli scarichi e la realizzazione dell’isola ecologica, la quale, nostro malgrado, non è stata ancora terminata. Dato il perdurare di questa incresciosa situazione, chiedo in maniera chiara e assolutamente collaborativa al nostro primo cittadino, che detiene la delega all’ambiente, di poter avere un confronto serio ed esaustivo riguardo questa situazione che ogni giorno diventa sempre di più complessa da gestire, sperando di mettere, una volta per tutte, fine a questo assurdo danno ai danni di un’intera comunità”.