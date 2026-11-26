I militari della Stazione Carabinieri di Arce hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari nei confronti di un uomo di 37 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento scaturisce dalla sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova in casi particolari, precedentemente concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. L’uomo, infatti, dopo aver ottenuto un permesso per recarsi nella provincia di Frosinone e aver usufruito di alcuni differimenti per motivi di salute, non ha fatto rientro nella comunità terapeutica in Sardegna presso la quale stava seguendo un percorso riabilitativo, manifestando l’intenzione di interrompere il programma. Preso atto della grave violazione, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’immediato ripristino della detenzione in carcere. Rintracciato ad Arce, il 37enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Cassino, dove dovrà scontare il residuo della pena — con termine fissato a febbraio 2027 — relativa a diverse condanne per reati in materia di stupefacenti, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni ed evasione commessi nel frusinate.

Redazione Digital