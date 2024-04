A tu per tu con l’eclissi solare totale, 3 ciociari e 1 fiorentino direttamente in Texas

A tu per tu con l’eclissi solare totale. Alessandra Diana (Veroli), Andrea Alessandrini (Veroli), Elisa Guerriero (Vico nel Lazio) e Simone Contini (Firenze) in Texas per assistere all’eclissi dell’anno. “Abbiamo seguito l’eclisse da Aquilla Lake in Texas – ha affermato Andrea Alessandrini – L’inizio della totalità è stato oscurato da una nuvola, che per fortuna si è tolta in tempo per vedere il fenomeno astronomico in tutta la sua bellezza. Oggi invece visiteremo il Johnson Space Center di Houston. Le foto dell’eclisse potrò svilupparle solo al ritorno in Italia”.

Redazione Digital