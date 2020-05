La scorsa notte in Boville Ernica i Carabinieri della Stazione, durante un servizio perlustrativo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare di quelli inerenti gli stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà , ai sensi dell’art.73 Co. 5 DPR 309/90 e art.187 Co. 8 del C.d.S., un 20enne del posto già censito con precedenti penali specifici.

Il ragazzo, controllato a bordo della propria autovettura, è stato trovato in possesso di uno spinello confezionato ed in parte consumato, sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 7,5 grammi di sostanza stupefacente di hashish, contenuta in un involucro. Successivamente i Carabinieri hanno esteso la perquisizione al domicilio del predetto ove sono stati rinvenuti ulteriori 2 grammi di analoga sostanza, un bilancino di precisione ed un coltello utilizzato per il taglio dello stupefacente che, unitamente il materiale rinvenuto, sono stati sequestrati.

Redazione Boville