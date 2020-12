“Tutto è ormai pronto per la partenza dell’iniziativa “A Natale scegli Isola”. Il prossimo 19 dicembre partirà la promozione: ogni acquisto per almeno 20€, effettuato presso un esercizio commerciale aderente, darà diritto ad un voucher digitale di 10€ per ulteriori acquisti, a carattere completamente gratuito, effettuato in un esercizio commerciale diverso da quello da cui lo ha ricevuto. Ogni acquirente ha diritto ad un massimo di 5 voucher da 10€, per un totale di 50€, da spendere entro il prossimo 28 febbraio 2021”. Lo comunica l’amministrazione di Isola del Liri

Redazione Digital