“A lezione di rispetto” in Ciociaria, contro la violenza sulle donne

A lezione di rispetto! E’ il titolo del convegno informativo sulla violenza contro le donne, promosso dall’associazione “Fiorire in Inverno” in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Egnazio Danti di Alatri, che si terrà il prossimo 13 Dicembre alle 10. L’iniziativa è finalizzata ad affrontare il tema della violenza contro le donne con particolare attenzione alle nuove generazioni. Una tematica, quella della violenza contro le donne, che non deve rimanere circoscritta al mese di Novembre. All’iniziativa prenderanno parte il dott. Alessio Di Marco, presidente dell’associazione ‘Fiorire in Inverno’, la dott.ssa Luigia Fontecchia psicologa clinica, esperta in casi di violenza di genere, l’avvocato Mario Cellitti del Foro di Frosinone, esperto in psichiatria e criminologia forense, don Luca Fanfarillo e uno specialista dell’Arma dei Carabinieri. A moderare l’incontro la dott.ssa Isabella Frasca. “Ringraziamo l’Istituto Egnazio Danti, per la sensibilità dimostrata nei confronti di tale tematica – hanno affermato gli organizzatori – Riteniamo necessario continuare a sensibilizzare le giovani generazioni, vista la stringente attualità della tematica, ricordando chr oltre alla violenza fisica vengono purtroppo perpetrate nella quotidianità eterogenee forme di violenza, soprattutto in campo digitale e psicologico. Pertanto ringraziamo anticipatamente i relatori per il loro impegno e presenza. Da qui la volontà di partire dalle scuole, da coloro i quali rappresentano le future generazioni, uomini e donne del domani, che devono aver chiaro che il rispetto è il valore fondante di una società equa e democratica, attraverso un utilizzo consapevole dei nuovi mezzi a disposizione, in una società sempre più interconnessa”.

Redazione Ferentino