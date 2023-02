“A 2mila euro al mese cerco autisti e operai ma non li trovo”, opportunità di lavoro ecco come fare 

Monopoli AAA manodopera cercasi. È l’appello della Plastic Puglia, azienda leader mondiale nel settore dell’irrigazione a goccia con sede a Monopoli. Da sei mesi il fondatore dell’impresa, il barone Vitantonio Colucci, lancia offerte di lavoro, alle quali non risponde praticamente nessuno. Nella sede di viale Aldo Moro, nata nel 1967, sono alla ricerca di autisti, meccanici, elettricisti, carpentieri e manovali generici per le operazioni di carico. E’ la stessa azienda che, dal 2019, dà un bonus di 6mila euro ai dipendenti per la nascita dei figli e, poi, 350 al mese fino al compimento del primo anno di vita. E, per questo, è diventata un modello da seguire anche in Piemonte. «Non conosco i motivi precisi di questa situazione, ma evidentemente c’è qualcosa che non funziona – spiega Colucci -. Da una parte ci sono gli imprenditori che offrono lavoro, dall’altra c’è chi lo cerca, ma queste due categorie non si incontrano. Lo Stato dovrebbe attivarsi e fare in modo che ci sia un punto di contatto». Per Colucci è determinante il ruolo della scuola. «Oggi i ragazzi che escono da scuola – continua – non sono preparati per il lavoro. Non serve solo un pezzo di carta, un diploma, serve un documento che ne attesti la loro reale specializzazione in determinati settori. La formazione e i contatti con le imprese devono partire già da scuola». Quella della Plastic Puglia, dice, è una realtà solida e radicata. «Offriamo un regolare contratto di lavoro, previsto dalla normativa nazionale, ed inserimento immediato, ma nonostante ciò non riusciamo a trovare personale», aggiunge l’imprenditore che comunica anche a quanto ammonta lo stipendio di un autista: si parla di 1.600-1.700 euro al mese. Ma la paga può arrivare fino a 2.200 euro se ci sono straordinari o trasferte. Stesso discorso e stessi importi per le altre figure professionali richieste. «L’ultima volta abbiamo assunto 10 giovani – prosegue Colucci – In azienda ne servirebbero almeno altri 10. Siamo alla ricerca prevalentemente di autisti in possesso di patenti C+CQC, disponibili alla mobilità nazionale per trasportare le merci fino al luogo di destinazione. Si tratta di spostarsi specialmente nel Mezzogiorno, si rientra a casa tutte le sere.Tra gli altri compiti ci sono quelli di controllare le operazioni di carico delle merci sul camion, verificare lo stato del carico e compilare i documenti di viaggio, pianificare le operazioni di trasporto e controllare le condizioni del veicolo prima di ogni viaggio, con particolare attenzione alla sicurezza». Alla Plastic Puglia di Monopoli attualmente lavorano più di 200 dipendenti tra autisti, manutentori macchine, operai in servizio presso gli impianti di produzione. «Da noi si trovano tutti bene, sono felici – conclude il fondatore dell’impresa, il barone Vitantonio Colucci – abbiamo dipendenti in servizio da 40 anni, siamo come una grande famiglia». corriere.it