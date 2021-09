Con l’ingresso della bandiera e l’inno americano è iniziata la cerimonia a Ground Zero per commemorare le vittime dell’11 settembre 2001. I familiari presenti hanno alzato le foto dei loro cari rimasti uccisi negli attacchi terroristici di 20 anni fa. A Ground Zero sono presenti il presidente americano Joe Biden e la first lady Jill.

“Papà ci manchi ogni giorno”, ha detto la figlia di una delle vittime, che si è alternata con altri familiari nel leggere i nomi di tutte le persone rimaste uccise. Prima della lettura dei nomi delle vittime è stato osservato un minuto di silenzio, alle 8.46, nel momento in cui il primo aereo si è andato a schiantare contro le torri.

Alla cerimonia ha partecipato anche Bruce Springsteen. Il cantante, che nel 2002 ha pubblicato l’album ‘The Rising’ dedicato ai fatti dell’11 settembre, ha eseguito ‘I’ll see you in my dreams’.