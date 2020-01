“Dopo il grandissimo successo dell’evento natalizio, Lottiamo per la Ricerca, con incasso totalmente devoluto a favore di AIRC, Fondazione per la ricerca sul cancro, la Italian Wrestling Association vuole aprire il 2020 nel migliore dei modi – hanno affermato gli organizzatori – L’associazione frusinate, dal 2017, promuove nella nostra provincia, spettacoli di altissimo livello, con atleti provenienti da tutto il mondo. L’evento di sabato prossimo si preannuncia davvero scoppiettante, partendo dai due match titolati in programma: il nuovo campione, “L’orgoglio nerd” Max Peach, cercherà di respingere l’assalto di Flavio Augusto, “L’imperatore del wrestling italiano”, in un match valido per titolo dei pesi massimi IWA, mentre il campione dei pesi leggeri David Karm se la dovrà vedere con il ragazzo prodigio britannico, di soli sedici anni, Jaden Williams. Non mancherà ovviamente uno dei volti storici della Promotion, come “L’uomo più cattivo d’Italia” Dave Blasco, pronto a seminare scompiglio sul ring. Gli allievi della scuola di wrestling della Italian Wrestling Association, attiva presso la Palestra Temple di Frosinone , ovviamente infiammeranno il quadrato, con gli spettacolari voli di Ricky Awesome, Flyin Gabriel ed il Grillo, vero eroe del Fantabosco Ciociaro. I tre giovani leoni avranno di fronte rispettivamente: lo spagnolo Hardflyer, proveniente dalla Lucha Libre Barcelona, il londinese e spericolato Kylo Reece ed un avversario misterioso.

Con questo programma ed i prezzi dei biglietti davvero popolari, a partire da 5 euro, disponibili sia su www.italianwrestlingassociation.it che in biglietteria sabato 11 Gennaio, con apertura cancelli ore 16, lo spettacolo si preannuncia imperdibile ed indimenticabile”.