Bandiere a mezz’asta in tutta Italia il 31 marzo per commemorare le vittime dell’epidemia Coronavirus che oggi sono oltre 11 mila. Anche il Vaticano ha aderito a questa iniziativa che ha portato in strada a mezzogiorno per un minuto di silenzio i sindaci di 8 mila comuni e le autorità italiane. Tutto il Paese si è fermato alle ore 12 in segno di cordoglio per i lutti. L’iniziativa della presidenza della Repubblica durerà fino a fine emergenza