La scena, se non fosse per la tragicità del tema in queste settimane di ansia e dolore per la pandemia da coronavirus, potrebbe anche far sorridere. Un giovanotto impegnato nel suo allenamento sulla spiaggia di Pescara – maglia rossa, pantaloni attillati, scarpette da runner – viene avvistato da una pattuglia in servizio. Un carabiniere in divisa, munito di mascherina, dal lungomare si dirige verso la battigia arrancando sulla sabbia, per bloccare il trasgressore. Ma il runner, invece di accettare di buon grado il controllo, tenta di sottrarsi: per qualche istante finge di rallentare e un attimo dopo parte a razzo, sul filo del mare blu e dell’orizzonte. Il militare prova a inseguirlo a grandi falcate, per qualche decina di metri tiene il confronto, ma poi cede. La scena, avvenuta a Pescara, all’altezza del ristorante (deserto) «Sole e luna», è stata ripresa con un telefonino da un terzetto, due giovani e una ragazza, di cui si sentono i commenti. All’inizio: «Il corridore con la maglia rossa va molto veloce… veloce… veloce…» E l’altro, come se stesse assistendo a una competizione sportiva: «Non si ferma , non si ferma!» E lei, in chiusura: «Un inseguimento fantastico!» Per la cronaca: il runner dalla maglietta rossa non è riuscito a scamparla. Giunto sulla strada, ha trovato ad attenderlo i colleghi del carabiniere «seminato», che lo hanno fermato e multato per 4 mila euro. corriere.it