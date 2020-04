Viavai di gente al cimitero di Veroli. Visite e fiori sui loculi dei defunti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il Comune infatti ha serrato il Camposanto soltanto nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Come già negli altri comuni italiani, sarebbe stato necessario disporre la chiusura del cimitero sin dal mese scorso, eccezion fatta per i riti funebri alla presenza dei familiari più stretti, nel rispetto della normativa vigente impartita dai decreti del presidente del consiglio che prevedono il divieto sull’intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Sicuramente il Comune di Veroli provvederà immediatamente alla chiusura fino a conclusione dello stato di emergenza.

Redazione Digital