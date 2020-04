Personale della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino, durante il servizio di vigilanza stradale per la verifica del rispetto delle limitazioni previste dal DPCM per fronteggiare l’emergenza epidemica COVID-19, ha notato in transito una Fiat 500 con targa di esportazione tedesca con il solo conducente a bordo.

Gli operatori hanno proceduto al controllo del veicolo, alla guida del quale vi era un cittadino di origine pugliese, residente nella provincia di Pisa, che non è stato in grado di giustificare adeguatamente lo spostamento fuori del comune di domicilio. Per questo è stato sanzionato ai sensi dell’art.4 c.1 DL.19/2020.

Ma l’attenzione degli agenti si è concentrata in particolare sui documenti di circolazione del veicolo che evidenziavano qualche incongruenza tanto da rendere necessario un approfondimento anche sui numeri di telaio e del motore, che non risultavano del tutto conformi agli originali.

Tali circostanze hanno fatto crescere ulteriormente i sospetti del personale operante che ha proceduto ad effettuare ulteriori riscontri, fino a che non sono riusciti a risalire ad una FIAT 500 provento di furto.

Alla luce di quanto sopra appariva evidente che l’autovettura in questione era stata oggetto di riciclaggio, il conducente è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di riciclaggio, uso di atto falso e falsificazione di targhe. Il veicolo è stato sequestrato così come le targhe che erano esposte.

Redazione Cassino