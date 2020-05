Lo scorso 27 aprile il gruppo Movimento 5 stelle Veroli ha depositato mozione a sostegno della attività commerciali di Veroli.

Fabrizio Cretaro

“Apprendiamo con immenso piacere che in queste ore qualche consigliere di maggioranza è dovuto arrivare sino in Lituania per scoprire la stessa identica proposta già presentata in Comune dal Movimento 5 stelle di Veroli, ma si sa, nessuno è profeta in patria – ha affermato il consigliere comunale Fabrizio Cretaro – Siamo abituati visto che lo stesso consigliere, folgorato sulla Via di Damasco, scoprì qualche anno fa il baratto amministrativo solo dopo che il M5s lo propose”.

“La mozione 5 stelle del 27 aprile prevede l’azzeramento della tassa di occupazione suolo pubblico per tutti i locali, bar e ristoranti del territorio di Veroli fino alla conclusione dell’anno 2020 e l’assegnazione gratuita, ai titolari dei locali che ne abbiano fatto richiesta, di spazi pubblici come piazze o tra di strada in zone pedonali e ZTL per recuperare tutto o almeno i coperti persi a causa delle misure obbligatorie di distanziamento sociale – ha concluso Fabrizio Cretaro – Siamo soddisfatti che altri rappresentanti dei cittadini abbiano preso in seria considerazione le nostre proposte e le rilancino a loro volta pubblicamente poiché questo offre una possibilità in più affinché esse, pur arrivando dall’opposizione di Veroli o dalla Lituania, possano essere applicate per il bene della cittadinanza verolana”.

Redazione Veroli