Ieri sera i Carabinieri hanno fermato una 40enne per“inosservanza al foglio di via obbligatorio”. La donna già censita per furto, tentata estorsione, minacce, inottemperanza a f.v.o., stupefacenti ed atti persecutori, si è resa responsabile dell’inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Veroli per un anno, in quanto è stata sorpresa presso l’abitazione del compagno a Veroli. La donna inoltre è stata sanzionata amministrativamente per inosservanza alle disposizioni inerenti l’emergenza nazionale Covid-19.

Redazione Digital