“Torre dei passeri abbandonata, salviamola – ha affermato il pittore Luigi Centra – Uno scempio tenerla in questo modo considerato il suo valore storico e artistico. Rappresenta infatti la prima torre della cinta muraria del paese che arriva fino a San Leucio. Rovi e sterpaglie hanno interamente coperto la costruzione in pietra come del resto il camminamento delle mura poligonali che ormai è impraticabile. Oltretutto la torre dei passeri è all’ingresso della città. Bonificando l’area, riqualificando e illuminando la torre, l’intero sito sarebbe un’attrazione turistica che richiamerebbe numerosi visitatori”.

Redazione Veroli