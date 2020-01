“Spostare i Fasti Verulani e custodirli all’interno del Museo civico”. Il pittore Luigi Centra lancia un nuovo appello al fine di recuperare il calendario romano risalente al I secolo d.C.

Vittorio Sgarbi e Luigi Centra

“Veroli deve essere valorizzata e i Fasti non possono essere tenuti in questo modo – ha aggiunto Centra – A beneficio di tutti devono essere collocati nel Museo da poco inaugurato mentre dietro le sbarre del cancello deve essere collocata una copia. Solo a Veroli l’originale dell’opera è esposta sottochiave, alle intemperie e alla mercé dei vandali mentre la copia è esposta nel museo. In ogni città seria il monumento originale viene conservato al sicuro, illuminato e la copia viene installata eventualmente all’esterno. Se ne occupassero gli eventuali proprietari, se ne occupassero le Belle Arti. E’ facile trovare la soluzione. Ancor più in vista del centesimo anniversario del ritrovamento che sarà tra due anni, la questione deve essere affrontata una volta per tutte. Avere i Fasti all’interno del museo aumenterebbe notevolmente le visite giornaliere, incrementerebbe le entrate nelle casse comunali, assicurerebbe lavoro, darebbe prestigio e visibilità degni di paese civile e soprattutto metterebbe i Fasti al riparo. Questo significa promuovere il patrimonio culturale di Veroli”.

