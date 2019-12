Spopola il presepe artistico verolano, in migliaia a Passeggiata San Giuseppe. Un’attrattiva che sta richiamando intere famiglie. In pochi giorni il comitato che da anni cura il presepe ha realizzato un’opera d’arte. Tra i promotori Gabriele Pintus, Damiano Carinci e Diego Stirpe. “E’ tradizione ormai, Veroli non può non avere il suo presepe artistico, per questo nonostante le difficoltà ci ritroviamo nei locali del convento e diamo vita ad un nuovo presepe – hanno affermato – Ringraziamo i tanti visitatori, migliaia finora come pure ringraziamo gli sponsor e chi ha sostenuto la nostra iniziativa”.

Redazione Veroli