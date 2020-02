Ieri sera i Carabinieri di Veroli, al termine di articolata attività investigativa avviata lo scorso mese di dicembre a seguito di denuncia sporta da un 32enne del luogo, hanno deferito in stato di libertà per “truffa” un 46enne residente nella provincia di Alessandria, (già censito per reati contro la persona e il patrimonio). Le indagini effettuate dai Carabinieri hanno permesso di raccogliere elementi di colpevolezza a carico del predetto il quale, spacciandosi come dipendente della Camera dei Deputati e pertanto di avere un accesso previlegiato alle aste giudiziarie per l’acquisto di auto, con artifizi e raggiri convinceva il giovane a versargli, tramite vaglia postale, la somma di 999 euro occorrente per assicurarsi la vincita di alcune aste.

Redazione Veroli