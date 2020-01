“Sono passati settantacinque anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz eppure diverse forme di antisemitismo si manifestano ancora oggi nella nostra società – ha affermato Piergiorgio Fascina, dirigente provinciale PD e commissario regionale Ipab – Solo pochi giorni fa a Mondovì (CN) la scritta ‘Juden hier’ sulla casa del figlio di una deportata. Episodio deplorevole che obbliga a non abbassare la guardia. In Italia e nel mondo infatti sono in aumento gli atti di razzismo, ispirati a vecchie dottrine e a nuove e perverse ideologie”.

Piergiorgio Fascina

“E’ il prodotto della cultura dell’odio che dobbiamo combattere con tutte le nostre forze per evitare che la storia si ripeta – ha aggiunto Fascina – Quel male che alberga nascosto nei bassifondi della società, nelle pieghe occulte di ideologie, nel buio accecante degli stereotipi e dei pregiudizi, pronto a risvegliarsi, a colpire, a contagiare, appena se ne ripresentino le condizioni come ha detto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. La riproposizione di simboli e di linguaggi sanguinari sono tutti segni di un passato che non deve tornare, per questo massima attenzione e continua informazione alle nuove generazioni. Senza dimenticare peraltro che le stesse ideologie totalitarie hanno sempre considerato le donne come esseri inferiori – ha concluso Piergiorgio Fascina – E un Paese non può definirsi democratico se nega pienezza dei diritti e pari opportunità ai singoli individui e in particolare alle donne”.