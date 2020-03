Il vescovo della Diocesi Frosinone-Veroli-Ferentino ha scritto una lettera ai cittadini annunciando che il prossimo 22 marzo alle 11 celebrerà messa in forma privata nella Basilica di Santa Maria Salome. La funzione liturgica sarà trasmessa dai canali social della Diocesi e da Lazio TV.

Ambrogio Spreafico

“Sarò a Veroli per implorare l’intercessione della nostra patrona che è stata vicino a Gesù nel momento del dolore fin sotto la croce – ha affermato Spreafico – La morte e il male non saranno l’ultima parola di questo tempo terribile. Dove è possibile e senza mettere a rischio nessuno chi può appenda i drappi alle finestre e ai balconi, come già alcuni hanno fatto”.

Redazione Digital