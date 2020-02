Mercato settimanale a due velocità. La proposta di Piergiorgio Fascina.

“In questi giorni sarebbe dovuta iniziare la sperimentazione del mercato settimanale nel centro storico, gli ambulanti infatti avrebbero dovuto lasciare Passeggiata San Giuseppe collocando i loro banchi dentro le mura del paese – ha affermato Piergiorgio Fascina, dirigente provinciale PD – A conclusione degli incontri avvenuti tra l’ente comunale, le organizzazioni sindacali e gli stessi ambulanti però sarebbero emerse alcune criticità che avrebbero spinto i commercianti a non aderire alla sperimentazione proposta dalla giunta comunale, la quale con il suddetto provvedimento avrebbe anche voluto rianimare il commercio cittadino. In sintesi gli ambulanti avrebbero preferito non trasferirsi per questioni di spazi e di accessi considerati i loro automezzi”.

Piergiorgio Fascina

“Allora si potrebbe attuare il mercato a due velocità già presente in altri paesi; il martedì lasciare i banchi lungo la Passeggiata finché non sarà trovata collocazione alternativa e il sabato, ad esempio, aprire il centro storico agli ambulanti più piccoli, a coloro che vendono frutta, verdura, pesce, pane, olio, vino, ciambelle e prodotti tipici. I residenti del centro infatti non hanno un negozio di ortofrutta, una pescheria o un forno da cui rifornirsi, visto che gli ultimi negozi rimasti in corso Beata Maria Fortunata Viti hanno chiuso; così il mercato a due velocità andrebbe a colmare pure una mancanza. Senza dimenticare che da tutto il territorio comunale arriverebbero cittadini consapevoli di trovare in piazza una sorta di mercato rionale, la “piazza dell’erba” di una volta – ha concluso Piergiorgio Fascina – Detto ciò resta comunque prioritario ripopolare il centro storico che oggi conta poco più di mille abitanti”.



Redazione Veroli