La Farmacia Papetti fa il pieno. Anche in occasione del check up sull’insufficienza venosa che si terrà il prossimo 25 febbraio dalle 9 alle 18,30 in Passeggiata San Giuseppe, 49. Sold out in vista dell’evento curato da uno specialista di VenoScreen a disposizione dei clienti per l’analisi dell’insufficienza venosa.

Nuova sede e nuovi spazi, maggiori servizi, gentilezza e professionalità di sempre. Nello staff della Farmacia Chimica “Madonna del Buon Consiglio” oltre alla dott.ssa Maria Papetti, da anni titolare della Farmacia, la dott.ssa Loredana Gennaro e la dott.ssa Ilaria Luffarelli.

Per informazioni contattare il numero 0775 237081.

