Lezioni a distanza in tutta Italia. Anche all’I.T.T. Galilei di Bolzano, istituto in cui insegna microbiologia il prof. Raffaele Fiorini, intervistato dalla redazione Rai di TGR Bolzano.

“Prima dell’emergenza già la cattedra rappresentava un muro con gli studenti, ora il pc amplifica questa divisione – ha affermato il prof. Fiorini, nato a Veroli (FR) – In aula a volte i ragazzi vedono l’insegnante come una persona in più oltre alla famiglia per confidarsi ma in questi giorni non possono essere supportati in tal senso causa della distanza perdendo una opportunità di dialogo”.

Sulla eventualità in futuro di mantenere lezioni a distanza il prof. Fiorini ha manifestato contrarietà. “Quando gli studenti sono stanchi o distratti e non interagiscono, l’insegnante deve spezzare la lezione e deve parlare di altro – ha aggiunto Fiorini – Tutto è lezione nella vita. Fare scuola a distanza perciò non può essere la normalità. Il luogo per fare scuola è la scuola”.

Redazione Digital