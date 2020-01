“Il monumento alla pace copre Porta Romana, va spostato”. Il pittore Luigi Centra lancia un appello all’amministrazione comunale di Veroli. “Complimenti a Ricca e Spagnoli che hanno realizzato l’opera negli anni passati – ha aggiunto Centra – Per molto tempo il monumento non ha trovato collocazione (qualcuno avrebbe voluto installarlo a Sant’Erasmo ma i residenti alzarono le barricate) solo nel 2016 è stato deciso di posizionarlo nei giardinetti di via Passeggiata San Giuseppe. Non è il posto giusto, è nascosto e soprattutto copre lo splendore di Porta Romana”.

Passeggiata San Giuseppe prima del 2016

Si parva licet componere magnis per dirla con Virgilio, l’Arco del Settecento realizzato quasi interamente in travertino e recante la scritta S.P.Q.V. è totalmente coperto dalle lastre di acciaio corten. Quando fu progettata la Passeggiata si volle dare continuità a via Gracilia, come fosse il prosieguo del cuore del paese infatti da Porta Romana si vedeva la Passeggiata e dalla Passeggiata si vedeva Porta Romana.

“Deve essere rispettato il progetto della continuità con il centro storico e della stessa Passeggiata che oltretutto include già numerosi abbellimenti quali labirinto, altalena, fontana, arco, aiuole – ha concluso Centra – Il monumento è fuori contesto, è anche superfluo in uno dei tratti più belli di Veroli. Non sapendo dove metterlo è stato messo nel posto sbagliato. Va tolto e portato nei pressi del palazzetto dello sport, illuminato e installato nella rotatoria da poco realizzata a beneficio di tutti i visitatori, di tutti gli sportivi e di tutti i passanti”.

Redazione Veroli