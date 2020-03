Piergiorgio Fascina

Igienizzazione e sanificazione delle strade della Città di Veroli. “Preferibile predisporre, vista l’emergenza sanitaria nazionale, un’operazione congiunta, nel rispetto delle diverse competenze, di igienizzazione e sanificazione massiva delle strade di Veroli – ha affermato Piergiorgio Fascina – Utilizzare pertanto su tutto il territorio comunale prodotti in grado di garantire efficace azione di prevenzione ambientale e riduzione del rischio nell’ambito del programma di interventi straordinari necessari ad affrontare l’emergenza COVID-19. Come già avvenuto in diverse città d’Italia, misure ulteriori di contrasto alla potenziale diffusione del coronavirus. Sicuramente le autorità preposte provvederanno in tal senso. Resta prioritaria l’osservanza delle disposizioni governative già in essere. Uniti ce la faremo”.



Redazione Digital