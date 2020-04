I Giovani democratici sostengono la clinica Città Bianca di Veroli. Consegnati pasti al personale della struttura sanitaria dalle ragazze e dai ragazzi iscritti alla Federazione provinciale del PD.

“Con un piccolo gesto hanno dimostrato la vicinanza a tutto il Gruppo INI Città Bianca – ha affermato uno dei dipendenti – Ci hanno fatto recapitare vivande per i momenti di pausa. Stiamo vivendo una battaglia stressante e logorante, con questo dono hanno dimostrato quanto il nostro lavoro sia apprezzato e hanno dato un motivo in più per affrontare turni veramente difficili”.

Redazione Digital