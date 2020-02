Rave party alla Scuola Valente. La scorsa sera un gruppo di giovani sarebbe entrato all’interno dell’edificio. Musica ad alto volume e grida, “Una ragazza urlava”, questo hanno riferito alcuni residenti della zona. “Fermatevi, non così”. La scuola infatti è sita in viale XXVIII Ottobre e intorno ha diverse abitazioni.

Lo stabile è stato per molto tempo abbandonato e in preda ai vandali. Ultimamente sembra siano iniziati dei lavori di ristrutturazione ma questo non avrebbe impedito ad un gruppo di malviventi di accedere e di trasformare un cantiere in uno spazio abusivo.

Più volte alcuni ingegneri del posto hanno ripetuto che sarebbe meglio abbattere l’edificio e costruire qualcosa ex novo. I più anziani infatti raccontano che all’epoca lo stabile sarebbe stato realizzato usando sabbia di mare che con il tempo avrebbe corroso il ferro della struttura portante. Ovviamente saranno i tecnici a verificare ogni singolo aspetto.

Redazione Veroli