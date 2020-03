Veroli capitale della musica, la Città si rianima. La seconda edizione del concorso Musikè si terrà dal 7 al 9 maggio 2020. Tre giorni che richiameranno più di 600 studenti a Veroli. L’anno scorso la manifestazione ha ottenuto notevole successo, entusiasmo tra le vie del paese trasmesso ai pochi residenti del centro e un po’ di ossigeno ai coraggiosi commercianti rimasti. Direzione artistica curata dal Maestro Raffaele Ramunto e dal Maestro Fabio Cipriani, iniziativa promossa dall’associazione culturale Musikè e dal presidente onorario della Banda cittadina, Bruno Fiorini. Sono loro gli artefici del temporaneo ripopolamento del paese.

Edizione 2019

Bruno Fiorini

“Diverse città della Provincia e della Regione avrebbero voluto ospitare il concorso Musikè ma abbiamo voluto che si svolgesse a Veroli visto che la manifestazione è nata qui – ha affermato il presidente onorario Bruno Fiorini – Crediamo sia anche una importante opportunità di crescita per il nostro territorio e per tutti i giovani musicisti che prenderanno parte ovviamente. Merito della riuscita è loro, del Maestro Cipriani e del Maestro Ramunto che non hanno smesso di lavorare a questo progetto e che aumentano la visibilità di Veroli. Infatti come lo scorso anno arriveranno studenti da ogni parte d’Italia, prevediamo numero maggiore dell’edizione del 2019. Ringraziamo l’amministrazione comunale e in particolare Francesca Cerquozzi, responsabile cultura e Andrea Iaboni, responsabile attività produttive, come pure la Regione, la Provincia, la Camera di Commercio, il Conservatorio L. Refice di Frosinone, gli istituti scolastici coinvolti e tutti coloro che contribuiranno all’evento”.

Redazione Veroli