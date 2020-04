A Veroli Bar Centrale consegna colazione a domicilio. In questi giorni di emergenza sanitaria, il locale sito sotto i portici di Piazza Mazzoli recapita alla clientela cappuccino e cornetto, caffè, succhi e spremute. Da anni gestito da Isabella e Ruggero Magnone, il Bar Centrale vuole assicurare in questo modo un importante servizio alla cittadinanza. Per info contattare tramite WhatsApp il numero 3314525043.

Foto copertina scattata prima dell’emergenza sanitaria.

Redazione Digital