Un traguardo importante che Arduino Lella ha voluto festeggiare con i colleghi e con la famiglia, l’occasione per ringraziare tutti.





“Cari colleghi e amici della Klopman di Frosinone, oggi termina il rapporto di lavoro con l’azienda (2 ottobre 1978 – 30 aprile 2020) ed è questa l’occasione per ringraziarvi per le tante cose fatte insieme, la disponibilità e collaborazione che ho ricevuto. Un pensiero particolare va a tutti i colleghi che in questi anni ci hanno lasciato. Esprimo a tutti voi, con profonda gratitudine, un sincero augurio di un futuro pieno di soddisfazione, sia dal punto di vista professionale che personale. Vi lascio con sinceri sentimenti di orgoglio per aver avuto il piacere di conoscervi e aver potuto lavorare con molti di voi. Carissimi saluti. Arduino Lella, matricola 2318”.

