“Già da qualche tempo la Città di Veroli sta subendo radicale fenomeno di spopolamento – ha affermato Piergiorgio Fascina, dirigente provinciale PD e commissario regionale Ipab – Anzitutto il centro storico ha visto ridurre in maniera considerevole i suoi abitanti, ciò ha comportato la chiusura di diverse attività commerciali che oltre alla crisi macroeconomica e all’avvento dell’e-commerce hanno dovuto fare i conti con la mancanza di residenti e quindi con la inarrestabile perdita di clienti”.

Piergiorgio Fascina

“E’ necessario a tal proposito mettere in campo efficaci politiche abitative finalizzate al ripopolamento del centro, concedendo particolari agevolazioni a chi volesse vivere a Veroli, trasferirsi a Veroli, acquistare o ristrutturare immobili a Veroli – ha aggiunto Fascina – Il meraviglioso

centro storico ripartirebbe con la presenza costante di alcune decine di famiglie, le piccole e medie imprese sarebbero così incentivate a investire nel nostro paese e in questo modo migliorerebbero inevitabilmente tutti i servizi connessi. Lo stesso ente comunale, attraverso fondi

pubblici, potrebbe riqualificare edifici fatiscenti e offrire l’opportunità di vivere in città alle fasce meno abbienti o alle giovani coppie che altrove faticano ad avere una casa. Azioni concrete tese contribuire al rilancio sociale, culturale e commerciale del nostro paese”.

Redazione Digital