Questa mattina in Frosinone, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, traevano in arresto in flagranza di reato per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” un 44enne del luogo, già censito per reati specifici ed attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. per il reato di lesioni, violenza e resistenza a P.U. commessi in Frosinone nell’aprile di quest’anno.

L’uomo sorpreso a piedi in viale Spagna, alla vista dei Carabinieri si dava a precipitosa fuga all’interno del “Casermone”, ma prontamente raggiunto e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di circa 30 grammi di cocaina suddivisa in 97 dosi e pronta allo spaccio, 345 euro in contanti frutto dell’illecita attività ed un bilancino di precisione. Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro mentre l’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva ristretto presso la Casa Circondariale del Capoluogo.

Redazione Frosinone