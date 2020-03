“Approvazione all’unanimità per la mozione sulla realizzazione di un polo universitario a Ferentino – ha affermato il consigliere Franco Collalti – Fratelli D’Italia ottiene il massimo del consenso dall’assise comunale. La mozione, relativa alla stipula della preliminare convenzione tra l’Ente Locale e l’Università Unitelma Sapienza di Roma, passa ora alla Giunta comunale per l’avvio dell’iter che porterà alla ratifica. Si compie così il primo passaggio necessario alla realizzazione del progetto disegnato per la città gigliata”.

Franco Collalti

“La convenzione, permetterà ​ ai residenti sul territorio comunale di usufruire di sensibili sconti ed agevolazioni in merito all’iscrizione ai corsi universitari, ai corsi di alta formazione nonché i vari master di primo e secondo livello – ha aggiunto Collalti – L’offerta formativa dell’Università Unitelma Sapienza di Roma è infatti ampia e spazia dall’ambito economico a quello giuridico, passando per le facoltà di Psicologia ed informatica. Ultima, ma non meno importante, l’istituzione di un corso di laurea in Archeologia, interamente in lingua inglese. Si auspica, in futuro, l’estensione della convenzione anche ai residenti nei comuni limitrofi. Il progetto prevede infatti​ un ruolo da Ente capofila per il comune gigliato e l’istituzione di una rete di utenti ​ sul territorio della Valle del Sacco”.

Redazione Ferentino