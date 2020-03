Raccolta fondi a Veroli. Iniziativa promossa da un gruppo di cittadini al fine di supportare le famiglie che in questo periodo hanno difficoltà economiche. Questo l’appello lanciato alla popolazione. “Ti chiedo di aderire ad una raccolta fondi per aiutare concretamente e tempestivamente (spesa, bollette ecc) famiglie verolane in difficoltà in questo momento molto difficile. Su questa pagina daremo conto periodicamente delle somme versate e del loro utilizzo”. Tra gli organizzatori Marcello Federico, Umberto Stirpe, Emanuele Cerro, Lanfranco Iannarilli, Massimo Zeppieri e Rifard che hanno fissato 10mila euro come obiettivo. Supportiamo questo progetto, ecco il link per versare un contributo https://www.gofundme.com/f/Uniti-per-Veroli-si-vince?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp+share-sheet



Redazione Digital